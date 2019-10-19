Кредита России на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Москва и Минск, может в итоге не быть.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Интерфакс.

"Не решено пока. Решения по этому кредиту может и не будет", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Министр отметил, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран.

В целом, по его словам, сейчас продолжается отработка "дорожной карты" актуализации Союзного договора России и Белоруссии. "У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты, каждое ведомство по своим разделам отрабатывает", - напомнил Силуанов.

О том, что Беларусь обратилась к России за кредитом на $600 млн для рефинансирования долга, стало известно еще в начале 2019 года.

Однако переговоры затянулись, и уже в июле замглавы Минфина Беларуси Андрей Белковец заявил, что правительство страны завершает переговоры с Банком развития Китая о суверенном кредите на такую же сумму вместо российского.

Параллельно РФ и Беларусь спорили о компенсациях Минску в связи с российским "налоговым маневром" в ТЭК, и эта тема не закрыта до сих пор. Силуанов в беседе с журналистами не стал комментировать тему потерь Беларуси, ограничившись фразой: "Кто-то теряет, кто-то находит".

Как сообщалось, обязательства Минска по погашению внешнего госдолга в 2019 году составляют $3,2 млрд, в том числе обслуживание - $1,1 млрд, погашение или рефинансирование - $2,1 млрд.

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