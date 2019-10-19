В Черниговской области возле села Сосница полицейский за рулем автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В полиции отметили, что сержант в момент ДТП находился вне службы. Установлено, что полицейский наехал на велосипедиста 1964 года рождения, который на неосвещенной части дороги двигался в попутном направлении справа. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

После наезда правоохранитель сам вызвал полицейских и врачей. Водитель автомобиля был трезв.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Руководство Главного управления Нацполиции в Черниговской области по данному факту назначило проведение служебного расследования.

Напомним, что в Одессе полицейские дубинкой заставляли людей сознаться в краже золотой цепочки.

Также под Одессой полицейские избивали и унижали задержанных. Видео.