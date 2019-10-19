В Лугинском районе Житомирской области на международной трассе "Киев-Ковель-Ягодин" затруднено движение из-за акции учителей, требующих от местных властей выплатить им долги по зарплате.

Как передает УНИАН, в настоящее время в акции принимают участие более 100 человек.

Учителя образовательных учреждений Лугинского района ходят по пешеходному переходу с плакатами: "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!". Через некоторое время люди пропускают автомобили и снова выходят на переход.

На этом участке трассы образовались большие пробки. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения, а также проводят с участниками акции разъяснительную работу об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

О запланированной акции учителя предупредили руководство Лугинской объединенной территориальной громады.

Вчера с учителями общались правоохранители и представители власти, и долги частично погасили, однако люди требуют выплатить им зарплаты в полном объеме. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

Фото: 1.zt.ua

Как ранее сообщала "Страна", министр экономики Милованов предложил сотрудникам госпредприятий добиваться выплаты зарплаты через суд.

Также мы писали, что Рада постановила лишать зарплат депутатов-прогульщиков.