В "Богдан Моторс" заявили о срыве военного госзаказа из-за суда над Гладковским - Свинарчуком
Украинская компания "Богдан Моторс" заявила об угрозе срыва государственного оборонного заказа из-за уголовного преследования экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
"Коллектив ГП "АСЗ №2 АО "АК "Богдан Моторс" с возмущением узнал о ложных и безосновательные обвинениях, обнародованных во время судебного заседания ВАКС 18 октября 2019 года... Что касается стоимости грузовиков "Богдан-63172", то она даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами, а именно - с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, регламентирующего весь порядок формирования цены при выполнении государственного оборонного заказа", - сообщает пресс-служба компании.
В "Богдан Моторс" отметили, что они постоянно находилась под контролем соответствующих государственных органов.
"Поэтому сейчас найти в ней "криминал" в угоду политическому заказу возможно лишь путем манипуляций и откровенных фальсификаций со стороны заказчиков и исполнителей таких действий", - добавлено в сообщении.
В компании заявили, что последние события вокруг предприятия "вносят большую нервозность в настроения работников".
Напомним, что Порошенко прокомментировал задержание своего соратника Гладковского.
Также в НАБУ заявили, что Гладковский собирался бежать из Украины и зачитали справку.