Украинская компания "Богдан Моторс" заявила об угрозе срыва государственного оборонного заказа из-за уголовного преследования экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

"Коллектив ГП "АСЗ №2 АО "АК "Богдан Моторс" с возмущением узнал о ложных и безосновательные обвинениях, обнародованных во время судебного заседания ВАКС 18 октября 2019 года... Что касается стоимости грузовиков "Богдан-63172", то она даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами, а именно - с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, регламентирующего весь порядок формирования цены при выполнении государственного оборонного заказа", - сообщает пресс-служба компании.

В "Богдан Моторс" отметили, что они постоянно находилась под контролем соответствующих государственных органов.

"Поэтому сейчас найти в ней "криминал" в угоду политическому заказу возможно лишь путем манипуляций и откровенных фальсификаций со стороны заказчиков и исполнителей таких действий", - добавлено в сообщении.

В компании заявили, что последние события вокруг предприятия "вносят большую нервозность в настроения работников".

Напомним, что Порошенко прокомментировал задержание своего соратника Гладковского.

Также в НАБУ заявили, что Гладковский собирался бежать из Украины и зачитали справку.