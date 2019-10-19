Министр финансов Оксана Маркарова и исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис договорились о плане действий относительно второго транша макрофинансовой помощи.

Как пишет Маркарова в Facebook этот транш Украина может получить еще до конца года.

"Договорились с Валдисом Домбровскисом о плане действий относительно второго транша макрофина, где уже выполнены все условия, кроме одного, и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год", - написала она.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что в начале месяца по делу о национализации Приватбанка в ГБР допрашивают главу Минфина Маркарову.

Еще Маркарова заявила, что Украина на переговорах с МВФ обсуждает возврат 155 млрд, потраченных на национализацию Приватбанка.