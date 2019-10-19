Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани вынуждал Госдепартамент и Белый дом выдать американскую визу экс-генпрокурору Виктору Шокину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источников, осведомленных с заявлением первого зампомощника госсекретаря Джорджа Кента, который дал ранее свои показания по американо-украинскому вопросу. По словам Кента, Джулиани запросил визу для Шокина в январе 2019 года

По словам Джулиани, Шокин якобы хотел раскрыть "грязную" информацию, связанную с демократами.

Кент рассказал следователям конгресса США, что Государственный департамент не согласился предоставлять визу, после этого адвокат Трампа обратился к Белому дому, но и там ему отказали, ссылаясь на то, что Шокин может быть связан с коррупционной деятельностью. После этого Джулиани провел видео-переговоры с Шокиным.

Напомним, что американские прокуроры получили доступ к счетам Руди Джулиани, личного адвоката Трампа.

Также Джулиани опубликовал письмо, подтверждающее вмешательство Украины в выборы США.