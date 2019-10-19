Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, где ранее Анкара начала операцию "Источник мира".

Об этом говорится в сообщении Минобороны турецкой республики в Twitter.

Турецкое ведомство при этом отметило, что ее военнослужащие полностью соблюдают достигнутые соглашения.

"Члены террористических группировок (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов за последние 36 часов совершили 14 атак", - говорится в сообщении.

Фото: Twitter

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в приграничных с республикой территориях 9 октября.

Ранее сообщалось, что США готовы снять санкции, если Турция остановит наступление в Сирии.

Также мы писали, что в Сирии возобновились боестолкновения Турции и курдов, несмотря на сделку с США.