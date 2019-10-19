"Минером" экстренно севшего в Красноярске самолета оказался опоздавший пассажир
Сообщивший о взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс Улан-Удэ-Москва, оказался опоздавшим пассажиром.
Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании Smartavia, передает РИА Новости.
Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. На борту самолета был 141 пассажир. Как рассказали в Smartavia, звонивший был задержан.
"При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир", - уточнили в пресс-службе.
Из-за инцидента прилет лайнера в Домодедово отложен на один час, до 15:00, следует из онлайн-табло.
Ранее "Страна" сообщала, что на борту разбившегося в Конго транспортного самолета был одессит.
Также мы писали, что в Кении потерпел крушение частный самолет, сведений о жертвах пока нет.