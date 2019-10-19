Сообщивший о взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс Улан-Удэ-Москва, оказался опоздавшим пассажиром.

Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании Smartavia, передает РИА Новости.

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. На борту самолета был 141 пассажир. Как рассказали в Smartavia, звонивший был задержан.

"При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир", - уточнили в пресс-службе.

Из-за инцидента прилет лайнера в Домодедово отложен на один час, до 15:00, следует из онлайн-табло.

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