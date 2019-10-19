На Донбассе на территории, контролируемой так называемой "ДНР" нашли убитым внештатного сотрудника Федерального бюро расследований США Билли Рейли. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что после того, как в 2014 году над Донбассом сбили малайзийский Боинг, агент ФБР отправился в Россию, откуда планировал гумконвоем добраться в т.н. "ДНР".

В июне Рейли сообщил, что намерен нелегально пересечь границу с Украиной через секретный пограничный КПП, подконтрольный сепаратистов. Перед пересечением границы некто Санал Викторов по кличке "Броня Калмык" попросил Рейли вынуть сим-карту, чтобы украинские военные не смогли определить его местоположение на поле боя. Взамен он выдал американцу шлем, бронежилет, наплечную кобуру и камуфляж.

После 25 июня 2015 года американец не выходил на связь с родителями. А 3 июля в районе Ростова-на-Дону телефон Рейли перестал выходить на связь.

В августе 2015 года отец Билли, Уильям Рейли, связался с вербовщиком "Новороссии" Михаилом Полынковым, который встречал американца в Москве. Тот заверил родителей, что Рейли в безопасности. Через несколько недель Полынков написал: "Мне сказали, что его отправили домой. Попробую еще узнать".

А Санал Викторов сообщил родителям, что Билли - "груз-300" (то есть ранен), однако позже заявил, что молодой человек не пострадал.

"Рейли обращались в посольство США в Москве и посольство России в Вашингтоне. Семье ответили, что не знают, что произошло с их сыном. Консульское бюро Государственного департамента США и трое сенаторов готовы были помочь семье, но как только узнавали о связях Рейли с ФБР, их энтузиазм угасал. В июне 2018 года нанятый семьей частный детектив из Москвы сообщил родителям, что имя Билли фигурировало в сводках МВД России", - отмечает издание.

Позже детективу пришлось выйти из дела, потому что, как он объяснил, власти пригрозили ему лишением лицензии. В ноябре 2018 года в редакцию WSJ обратился глава "Центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности" Валерий Приходько, который сообщил журналистам, что нашел тело Рейли: "Его убили".

Он поделился документом, в котором указывалось, что труп Рейли был обнаружен 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи села Дибровка в Донецкой области, неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали "проникающие ножевые ранения в область грудной клетки".

Еще летом 2015 года, через пару дней после исчезновения Билли, к его родителям пришел его куратор из ФБР Тим Рейнтджес. Он попросил вернуть ноутбук и телефон Билли, которые ему выдали в бюро. Рейнтджес заверил семью, что исчезновением сына займутся лучшие в мире следователи, а потом перестал отвечать на звонки.

При этом отмечается, что в ФБР отрицали, что Рейли на Донбассе выполнял задание американской спецслужбы.

После выхода расследования Михаил Полынков написал пост, в котором назвал журналистский материал "лучшим подарком ко дню рождения". По словам Полынкова, он еще до приезда Рейли в Россию подозревал его в работе на спецслужбы США.

"Его нужно в СМЕРШ отправить. Нужно как следует проверить - ставлю на то, что он засланный казачок", - писал Полынков в мае 2015 года. В июне того же года, утверждает Полынков, Билли увезли "дяди из конторы".

Напомним, что Зеленский предложил дождаться семи дней тишины для разведения сил на Донбассе.

Также ужесточение порядка пересечения линии разграничения на Донбассе отложили на месяц.