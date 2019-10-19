Сегодня суд арестовал бывшего чиновника Олега Гладковского, который курировал в СНБО гособоронзаказ и был бизнес-партнером Петра Порошенко.

Гладковскому позволят выйти под залог, который суд установил в размере 10 миллионов гривен. Это вполне посильная сумма для такого крупного бизнесмена как Гладковский.

Это вторая громкая "посадка" после дела Пашинского, которую можно записать в актив новому президенту Владимиру Зеленскому.

Правда, в данном случае посадка пусть и громкая, но "мягкая". И Гладковский уже в ближайшее время выйдет из-за решетки после внесения залога.

При этом очевидно, что посадки производятся со скрипом. И только, чтобы сбить волну общественного недовольства бездействием властей.

"Страна" делает главные выводы после судебного заседания, которое длилось два дня.

В чем подозревают Гладковского

Против экс-первого зама секретаря СНБО выдвинуто подозрение по двум уголовным правонарушениям.

Первое дело. Злоупотребление служебным положением. в 2017 году Свинарчук использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы. Цель - получение неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Гладковский, будучи первым заместителем секретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Для этого Гладковский и замминистра обороны Игорь Павловский содействовали тому, чтобы было отозвано письмо министра обороны Степана Полторака о том, что локализация в сборке таких машин должна быть минимум 60%. Тогда как у МАЗов "Богдана" она была только 26%.

Как следствие, государству был нанесен более 10 миллионов гривен убытков, считают в прокуратуре.

Второе дело. Недостоверное декларирование. В декларациях за 2016, 17 и 18 годы Свинарчук не указал доходов, которые его жена получила от сдачи в аренду жилья по бульвару Леси Украинки, 7б в Киеве и машиноместа.

В декларации за 2016 год была не указана сумма в 54 тысячи долларов этого дохода. За 2017 год из декларации выпало 63 тысячи долларов. За 2018 - 47 500 долларов.

Аргументы защиты

По делу о Минобороны Гладковский говорит, что не является владельцем компании "Богдан-Моторс", которая продавала машины в армию. При этом он президент материнской корпорации "Богдан", и все равно имеет отношение к поставкам, напирает прокуратура.

Кроме того, у Свинарчука говорят, что МАЗы - все равно были идеальным варинатом для закупок. Конкурентные им КрАЗы может и были дешевле, но качественно хуже, да и завод был банкротом.

Что же до декларирования, то здесь аргументы Гладковского сводятся к тому, что квартиру на Печерске сдавала не его семья, а кто-то знакомый, по поручению жены Гладковского. И деньги он семье Свинарчуков он якобы не отдавал - то есть и декларировать их не нужно было.

Причем показания посредника, которые есть в деле, подтверждают эту гипотезу. В НАБУ же считают, что показания ложные, поскольку это противоречит здравому смыслу: семья сдает элитное жилье и не получает за это денег, оставляя их даже не своему родственнику.

Главные выводы

В суде прозвучала интересная информация от детектива НАБУ. Задержание Свинарчука, по его словам, произошло после информации СБУ о том, что он собирается покинуть Украину с целью уклонения от следствия.

То есть, Гладковского вряд ли бы задержали 17 октября, не реши он уехать.

Это крайне странная позиция. Задерживают подозреваемого, как только на него появляется достаточно доказательств. Из чего следуют два вывода:

- либо у НАБУ давно был компромат на Свинарчука и его придерживали до политической команды "фас"

- либо доказательств на Гладковского недостаточно для "пидозры", и было опять же политическое решение его задержать - только для того, чтобы в дальнейшем не упустить.

В любом случае очевидно: решение о задержании принималось на самом верху.

"Страна" уже рассказывала, что дело Гладковского всплыло на волне падения рейтинга Владимира Зеленского. Самый простой способ его поднять - особенно, если нет других достижений - это "посадки".

Причем, команда Зе старается равномерно порадовать и тех, кто жаждет крови предыдущей власти (Пашинский, Гладковский), и тех, кто требует сажать представителей еще власти Януковича (Лукаш, Ефремов).

Для это поднимаются дела, по которым "закрыть" нужных персонажей можно быстрее всего - а если таких нет, то в дело идет любой "компромат". Как в случае с Еленой Лукаш, которой инкриминируют историю, отброшенную даже Юрием Луценко - рекордсменом политически мотивированных производств.

Самое системное преступление пока вменяют Гладковскому: закупка военной техники по завышенным ценам. При этом судьба наиболее скандального дела с участием Свинарчука - по хищениям в "Укроборонпроме" - пока неизвестна.

Хотя именно это дело во многом стоило поста бизнес-партнеру Гладковского - Петру Порошенко. Без ведома которого не могли происходить масштабные коррупционные схемы в оборонке, да и не только.

Однако дела против него "зависли" в ГБР и генпрокуратуре и никак не выйдут на уровень "пидозры".

Генпрокурор Рябошапка вчера заявил, что против экс-президента мало доказательств. Однако, как видно по случаю с тем же Свинарчуком, громкие "посадки" затеваются больше как пиар-поводы и не всегда имеют строгую доказательную базу.

С тем же Гладковским - ситуация с МАЗами случилась в 2017 году. Однако с тех пор НАБУ не выходило с этой историей в суд и не пыталось задержать чиновника. В 2018 году о закупках санитарных машин уже открыто писала пресса.

То есть решение не трогать Порошенко - видимо, тоже политическое, а не строго процессуальное. О чем говорил и Андрей Портнов, юрист, инициировавший львиную долю дел против экс-президента. Который теперь требует отставки Рябошапки, который, по словам Портнова, блокирует расследование дел против Порошенко.

Да и в истории с Гладковским не все гладко. Ему назначили залог в десять раз меньше, чем просила прокуратура. Очевидно, что такие деньги для фигуранта не проблема - и никак не остановят его, задумай он тем или иным образом покинуть Украину и скрыться от следствия.

В общем "посадка" пока выглядит мягкой и совсем не гарантирует приговора, которых в конце концов ждут от Зеленского.

"10-кратное уменьшение размера залога является следствием влияния на Высший антикоррупционный суд двух сил, которые не заинтересованы в посадках окружения Порошенко, - сказал "Стране" высокопоставленный источник в судебной системе. - Первая сила - сам Порошенко. Вторая - западные структуры. Именно эти две силы, в своё время, и сформировали кадровый состав суда. Также источники отмечают, что Офис президента и Генпрокуратура достаточно вяло поддерживали сторону обвинения в судебном процессе. Давая таким образом понять, что не намерены серьезно педалировать в дальнейшем тему посадок представителей власти Порошенко. Это обусловлено как влиянием западных партнеров. Так и «денежными» аргументами, которые Порошенко и Ко предъявляет отдельным представителям власти и силовых структур".