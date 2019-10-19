Генеральная прокуратура уволила трех следователей Управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил прокурор департамента Алексей Донской.

По его словам, по процедуре сокращения уволили Юрия Безсчастного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Причина - следователи подали заявления на согласие на переаттестацию в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой.

По данным СМИ, прокуроров для прохождения переаттестации обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы, без ее официального подтверждения.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Закарпатье следователи ГБР поймали на взятке замначальника отдела полиции.

Также мы писали, что по данным генпрокуратуры, Савченко и Рубана могут вновь арестовать в любой момент.