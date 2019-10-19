По последним данным, число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до пятнадцати человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, в субботу ночью, 19 октября, в районе поселка Щетинкино Курагинского района края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Фото: МЧС России

Власти Красноярского края из-за ЧП организовали эвакуацию жителей Щетинкино.

СКР возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Между тем, в Енисейском управлении Ростехнадзора сообщили, что прорванная дамба на артели по добыче золота не была зарегистрирована.

Золотодобывающая артель "Сисим" возле села Щетинкино в Красноярском крае принадлежит холдингу "Сибзолото", как следует из данных на официальном сайте компании.