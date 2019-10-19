Николаевский зоопарк передал в Одессу амурского тигра, который ранее родился здесь, в неволе. Об этом сообщают "Украинские Новости".

"Амурский тигр Авгур, родившийся в николаевском зоопарке 25 декабря 2017 года, благополучно был отправлен в одесский зоопарк, где его ждет новый вольер. Мы надеемся, в Одессе нашему тигренку будет комфортно", - рассказал директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий,

Напомним, что в 2017 году два амурских тигра родились в Николаевском зоопарке. Отметим, что амурский тигр занесен в Красную книгу. В природе тигр живет около 15 лет, в неволе - чуть более 20 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Черкасский зоопарк за 300 миллионов на 25 лет добавит в название Roshen.

Также в киевском зоопарке появится океанариум. Через него будет вход в сам зверинец.