В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине на начало года зарегистрировали более 1 миллиона человек с онкологическими заболеваниями. Об этом передает УНН.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 1 января 2019 года в Украине зарегистрировано 1 042 860 больных злокачественными новообразованиями.

Таким образом, на 100 тысяч населения Украины приходится 2 470,3 больных со злокачественными новообразованиями.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали врачей, которые требовали от онкобольных деньги за бесплатные лекарства.

Также СБУ разоблачила банду аферистов, которая обирала онкобольных людей.

Напомним, что в Украине разоблачили группировку, торгующую поддельными лекарствами для онкобольных.

Кроме того, Супрун вступилась за своего зама, который заявил, что "все онкобольные умрут без вариантов".