В субботу, 19 октября в Украине вступили в силу законы об изменениях регламента Верховной Рады.

Вступили в силу закон № 1039-2, разрешающий нардепам вносить в законопроект новые нормы при доработке ко второму чтению, а также № 1042-1, который вводит план законодательной работы. Оба документа были проголосованы в парламенте в начале октября, как передает 112 Украина.

Закон № 1042-1 предусматривает, что ежегодно в начале очередной сессии по представлению председателя ВРУ утверждает план законопроектной работы, утвержденный согласительным советом.

Такой план должен содержать перечень вопросов, которые требуют законодательного урегулирования, обоснование необходимости разработки законопроекта, ориентировочное название законопроекта и сроки его представления, ответственных за разработку законопроекта, информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.

Этот план учитывается при формировании повестки дня сессии и внесении изменений в него. В конце очередной сессии комитеты отчитываются о выполнении плана законопроектной работы.

Закон № 1039-2 разрешает главному комитету в порядке исключения вносить в законопроект при доработке ко второму чтению новые нормы "относительно исправлений, уточнений, устранении ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов". Такие предложения и поправки должны соответствовать предмету правового регулирования законопроекта.

Напомним, что Рада одобрила в первом чтении законопроект по отделению трубы от "Нафтогаза".

Также Кабмин внес в Раду законопроект о легализации казино.