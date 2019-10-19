Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после поражения техническим нокаутом в бою за два пояса от россиянина Артура Бетербиева был вынужден отправиться в больницу на обследование.

Об этом сообщил спортивный обозреватель ESPN Дэн Рафаэль в своем Twitter.

"Когда мы уходили с арены, Гвоздик садился в машину скорой помощи. Отправился в больницу в качестве меры предосторожности", - написал Дэн Рафаэль.

Фото: Twitter

Напомним, что бой был остановлен в 10 раунде. Александр Гвоздик проиграл техническим нокаутом. Артур Бетербиев таким образом не только сохранил сохранил пояс IBF, но и получил чемпионский пояс WBC.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось полное видео боя Гвоздика и Бетербиева за два пояса.