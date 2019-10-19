Член Демократической партии США Тулси Габбард обвинила свою коллегу Хиллари Клинтон в попытке ее очернить. Ранее Клинтон заявила, якобы Габбард сотрудничает с Россией.

В свою очередь, Габбард заявила, что Клинтон - олицетворение коррупции и разжигательница войны, передает РИА "Новости".



"Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон. Ты, королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию, наконец-то вышла из-за кулис", - сообщила демократка.

Габбард отметила, что с момента ее выдвижения кандидатуры в президенты Штатов от демократов, ее репутацию пытаются уничтожить.

"Мы пытались понять, кто за ней стоит и почему. Теперь мы знаем - все это время это была ты, через своих подручных и мощных союзников в корпоративных СМИ и в машине войны. Ты боишься той угрозы, которую я для тебя представляю. Теперь понятно, что эти праймериз идут между мной и тобой. Не прячься трусливо за своими подручными. Присоединись к гонке напрямую", - обвинила Габбард Клинтон.

Напомним, что ьывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила Тулси Габбард, планирующую побороться за выдвижение на президентских выборах-2020, в том, что ее активно поддерживает Россия.

Также Клинтон назвала Трампа предателем и поддержала его импичмент.