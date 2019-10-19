К Земле приближается астероид, размеры которого колеблются от 400 метров до 1 км. Космическое тело под названием 162082 (1998 HL1) обнаружил Центр исследования околоземных объектов NASA.

На минимальном расстоянии от Земли астероид пройдет 25 октября в 20:21 по киевскому времени. В NASA подчеркнули, что угрозы для Земли он не представляет, поскольку пройдет мимо нас на расстоянии 0,04 астрономических единиц (это 16 расстояний до Луны - Ред.).

Отметим, что Центр изучения околоземных объектов NASA наблюдает почти за 20 тысяч небесных тел, которые находятся вблизи орбиты Земли.

Фото: NASA

Напомним, что в NASA предупредили, что сразу два астероида пролетят мимо Земли.

Также к Земле с разной скоростью мчатся сразу четыре опасных астероида.