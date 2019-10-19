Вчера, 18 октября, следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Об этом в своем Telegram написал директор ГБР Роман Труба.

"История ужасная и жестокая, состоялась еще в декабре прошлого года. Причина пыток - более, чем бессмысленная. Человек на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить его прикладом автомата. На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу.

Дальше - больше. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность Васильковского района Киевской области, где продолжили жестоко бить. Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов.

Родственники мужчины его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались в тот же Васильковский отдел полиции. Полицейские, кстати вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении.

Преступление хотели скрыть, от ответственности уйти. Но не получится. Потому что когда речь идет о нарушении прав человека, унижении его достоинства, причинение ему моральных и физических страданий, реакция может быть только одна - привлечение к ответственности", - написал Роман Труба.

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Фото и видео: Telegram

Ранее "Страна" сообщала, что Труба заявил, что Порошенко пытается придумать российский след в работе ГБР.

Тапк же мы рассказывали, что Труба инициировал повторный конкурс по избранию членов совета общественного контроля при ГБР из-за фальсификаций при голосовании.