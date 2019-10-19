Президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал переговоры относительно вступления Албании и Северной Македонии в Европейский Союз. Об этом сообщает DW.

Решение лидера французов во время шестичасовой дискуссии также поддержали Нидерланды и Дания. Отмечается, что на саммите в Брюсселе Франция также настаивала на необходимости реформирования процесса приема новых членов в ЕС.

Сообщается, что позиция Макрона вызвала резкую критику со стороны многих участников саммита. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление из-за позиции Парижа, хотя и подтвердила необходимость реформирования процесса приема в ЕС.

Теперь вопрос о вступлении Албании и Северной Македонии к ЕС переносится на начало 2020 года. Тогда в Загребе состоится очередной саммит Евросоюза, на котором могут поднять эту проблему.

Напомним, что Макрон заявил, что Евросоюз до конца недели рассмотрит обновленное соглашение по Brexit.

Также Макрон призвал выполнить "формулу Штайнмайера" и заявил о скорой Нормандской встрече.