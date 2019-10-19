В России самолет компании "Норд-авиа" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает "Интерфакс".

"После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем, и командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту - в Красноярске", - говорится в сообщении.

Известно, что экстренно сел самолет, следовавший рейсом Улан-Удэ - Москва. На борту самолета порядка 150 человек. Пассажира, сообщившего о взрывном устройстве задержали.

В пресс-службе красноярского аэропорта подтвердили, что в аэропорту будет проводиться технический досмотр воздушного судна.

Напомним, что рейс из Валенсии экстренно совершил приземление в Ивано-Франковске из-за проблем с шасси.

Также украинский самолет в Анталию развернулся над Румынией и экстренно сел в Одессе.