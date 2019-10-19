Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон продолжает использовать антироссийскую риторику в политической жизни своей партии. Так, она обвинила одну из своих однопартийцев, планирующих побороться за выдвижение на президентских выборах-2020, в том, что ее активно поддерживает Россия.

Об этом передает ВВС.

По словам Клинтон, Кремль хотел бы, чтобы на выборах был третий серьезный кандидат демократического толка - это раскололо бы либеральный электорат и помогло бы переизбраться республиканцу Дональду Трампу.

В интервью руководителю своей предвыборной кампании Клинтон сказала, что "русские положили глаз кое-на кого из Демократической партии - и подговаривают эту женщину пойти на выборы третьим кандидатом".

"Она - фаворит россиян. Они уже запустили несколько сайтов и ботов в ее поддержку, а также помогают ей и другими методами", - сказала она.

Хотя Клинтон и не назвала имени человека, который мог бы стать таким кандидатом, СМИ сразу сошлись во мнении, что речь идет о Тулси Габбард - члене Конгресса США от штата Гавайи.

Сама Габбард также приняла высказывания Клинтон именно на свой счет.

"Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон. Ты, королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификацией той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию", - заявила Габбард.

"В тот самый момент, как я объявила о намерении баллотироваться, против меня началась хорошо организованная кампания, цель которой - уничтожить мою репутацию. Мы задавались вопросом - кто ее начал и почему. Теперь мы поняли", - написала она в Twitter.

По мнению Габбард, кампанию могла запустить Клинтон, пользуясь своими связями в медийных и военных кругах. "Хватит трусливо прятаться за спины своих марионеток. Вступай в президентскую гонку сама", - заключила она.

Напомним, что Тулси Габбард - ветеран боевых действий. Она идет на выборы с антивоенными лозунгами - в частности, она предлагает завершить все военные операции США в других странах и прекратить выступать в роли "мирового полицейского".

Во время теледебатов Габбард уже сталкивалась с подозрениями в сотрудничестве с российскими властями, но решительно их отмела. Кроме того, она уже официально исключила вариант, при котором она пойдет на выборы как независимый кандидат в случае проигрыша на предварительных выборах Демократической партии.

Ранее "Страна" сообщала, что Хиллари Клинтон вспомнила о своей роли в импичменте президента Никсона.