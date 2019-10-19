По состоянию на 1 октября сумма средств на валютных счетах правительства в Госказначействе составила 38,7 млрд грн в гривневом эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом отмечается, что резерв за месяц сократился на 33,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября составили 61,62 млрд грн, что на 0,21 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало сентября, но являлось рекордным уровнем по состоянию на отчетную дату.

По данным НБУ, в сентябре правительство и Национальный банк выплатили в счет обслуживания и погашения государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1,97 млрд долларов (в эквиваленте).

Напомним, что Кабмин и НБУ после череды разногласий подписали меморандум о взаимодействии.

Также НБУ потратил $200 млн для сглаживания курса резко дешевеющей гривни.