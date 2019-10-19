Вчера, 18 октября, Комитет Верховной Рады по правохранительной деятельности пригласил на свое заседание генпрокурора Руслана Рябошапку, который рассказал нардепам, как он пытается реформировать ведомство и какова судьба громких и резонансных дел.

Илья Кива, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и член Комитета после заседания заявил, что высшее руководство ГПУ пытается положить под сукно резонансные дела. Об этом он написал в своем Facebook.

"У меня сложилось устойчивое впечатление, что ГПУ продолжает сливать дела по указке извне и тем самым покрывает преступников. Речь идёт непосредственно о ситуации вокруг дела Стерненко, который подозревается в убийстве человека. Генпрокурор Рябошапка не смог внятно пояснить народным депутатам, на каких основаниях это дело вернули в СБУ и какие законные основания для изменения подследственности. Убийство человека - это подследственность полиции.

Ещё один яркий для меня пример - это открытие уголовного дела против Елены Лукаш и закрытие дел против Пётра Порошенко! Что вообще у вас там происходит?

А вот о реформировании ГПУ я так ничего и не услышал, кроме общих фраз. Страну в очередной раз отдали на растерзание грантоедам и исполнительным "слугам" своих американских хозяев, точнее - просрали. Вот какое ощущение у меня осталось после заседания комитета!".

Фото и видео: facebook.com