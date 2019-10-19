В пятницу, 18 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка его заместитель Виктор Чумак посетили заседание комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, где обсуждался вопрос реформ в прокуратуре и судьба громких дел. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе обсуждения глава ГПУ сообщил, что сейчас реформирование находится на стадии налаживания работы органов уголовной юстиции.

"Я не знаю таких периодов, когда столь интенсивно правоохранительная система давала результат. За полтора месяца 10 подозрений бывшим народным депутатам, экс-чиновникам, мне кажется, что это тот результат, на который надо было бы взвесить при оценке работы прокуратуры", – рассказал Рябошапка.

Также он напомнил, что с 1 января 2020 года заработает Офис Генерального прокурора. Также генпрокурор добавил, что после этого примерно 3 месяца будет продолжаться создание новых прокуратур на региональном уровне, и еще после того 3-4 месяца – местные прокуратуры.

На данные заявления Рябошапки в посте на Facebook отреагировала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Посмотрела я вчера на жалкие оправдания Рябошапки и Чумака. Испытывала жгучее желание вступить в дискуссию, и огромное сожаление, что не могу ответить лично. Коротко отвечу, чтоб не перегорела операционная система "новых лиц", не доношенных старыми властями. Руководство ГПУ - безнадежно неподготовленные, неопытные, недальновидные субъекты, не понимающие ничего. Они решили достать весь мусор прошлых лет, и выдать его на-гора, пытаясь демонстрировать тем самым активность, независимость и принципиальность", - написала она.

Лукаш подчеркнула, что "результатом потребления мусора будет развал всех дел".

"И в судах, и на стадии следствия. И уйдут они с позором, так и не осознав масштабов своей глупости", - подытожила она.

Фото: Скриншот

Напомним, что Лукаш опубликовала постановление Рябошапки о передаче дело Стерненко в СБУ с грамматической ошибкой.

Также Елена Лукаш в 6 пунктах описала почему дело против неё сфабриковано.