В Киеве две машины службы такси Uklon столкнулись, в результате чего одно авто угодило в столб. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП с участием машин Skoda Octavia и Mazda 3 произошло вечером 18 октября на улице Вадима Гетьмана.

Водитель Mazda рассказал, что он ехал с женщиной-пассажиром в крайнем левом ряду в сторону проспекта Победы. В это время в соседнем ряду ехала Skoda. После ее водитель начал поворачивать влево, со среднего ряда, в результате чего произошло столкновение. От удара Mazda пересекла встречную полосу и врезалась в столб.

В аварии пострадал водитель Skoda и женщина-пассажир Mazda. Их госпитализировали в больницу.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Фото: Информатор

Напомним, что в Киеве умер пассажир такси, которому стало плохо прямо в машине.

Также в Киеве таксист с двумя пассажирами врезался в столб рекламного щита.