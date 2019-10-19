Появились новые детали страшной трагедии в Красноярском крае Сибири, где прорвало дамбу и смыло поселок старателей, в результате чего погибло 12 человек (ранее сообщалось об 11 погибших и 15 пропавших без вести - Ред.).

Как оказалось, прорванная дамба в артели по добыче золота, по сути была самостроем и нигде не была зарегистрирована, сообщили "Интерфаксу" в Енисейском управлении Ростехнадзора.

"Гидротехническое сооружение в Енисейском управлении Ростехнадзора не числится. Никаких документов не поступало, проверки не проводились", - рассказали чиновники.

По их словам, на место выехали специалисты управления для установления причин трагедии.

Напомним, что в субботу, 19 октября (около 02:00 по Киеву - Ред.) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По последним данным, погибло 12 человек, Следком России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Последствия прорыва дамбы ликвидируют около 270 человек. МЧС России направляет на место ЧП дополнительные силы спасателей из соседних регионов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сибири похитили якутского шамана, который шел пешком в Москву изгонять Путина.