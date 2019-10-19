Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что подозрение бывшему президенту Петру Порошенко будет предъявлено, когда для этого будет достаточно доказательств. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду по снятию неприкосновенности", - поянсил глава ГПУ, отвечая на вопрос о том, когда будут предъявлены подозрения Порошенко.

При этом, генпрокурор отказался назвать конкретные даты или сроки, в рамках которых следователи ГПУ планируют собрать доказательства вины Порошенко. На уточняющий вопрос, когда это может быть, генпрокурор добавил: "Не скажу".

Напомним, что Портнов опроверг информацию о закрытии прокуратурой Панамы дела против Порошенко.

Также соратника Порошенко Игоря Кононенко задержали на границе.