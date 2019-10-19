В Верховную Раду забежала дикая куница. Животное в здании парламента обнаружили вечером в пятницу, 18 октября. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", - написал политик в сети.

Также Желеняк опубликовал выложил фото и видео животного, которое бегает по коридору парламента. Позже куницу поймали и выпустили на свободу.

Фото: Скриншот

Видео: Facebook

Напомним, что укус кота отправил в больницу спасателя, который снимал животное с дерева.

Также в Индии юркое животное съело в банкомате $17,5 тысяч наличных.