В Голливуде распалась очередная звездная пара. Знаменитый американский киноактер Джим Керри и его подруга Джинджер Гонзага официально объявили о расставании. Об этом сообщает Fox News.

Джим и Джинджер больше не пара, фото: foxnews.com

Отношения 35-летней актрисы со всемирно известным комиком продлились чуть меньше года.

Напомним, что Джим Керри и Джинджер Гонзага впервые вместе вышли в свет на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Также влюбленная парочка работала над съемками сериала "Умираю со смеху", где Керри выступал в качестве продюсера, а также в фильме "Шучу".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Джим Керри показал карикатуру на Трампа и Зеленского: "Мошенник сделал предложение, от которого невозможно отказаться".

Так же мы рассказывали, что заметно похудевший Джим Керри целовался с мужчиной в Торонто.