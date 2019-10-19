В Швеции завершились слушания по делу обжалования российского "Газпрома" решения арбитража по поставкам газа "Нафтогразу". Об этом в Facebook написал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Провел здесь 10 дней. Слушания по обжалованию "Газпромом" решения арбитража… То есть "Газпром" подписывает контракт, в котором соглашается, что споры будет рассматривать арбитраж; сам подает в арбитраж, когда возникает спор; арбитраж решает не в пользу "Газпрома"; но вместо выполнения решения арбитража "Газпром" оспаривает его решения, и еще инициирует новый арбитраж", - сообщил он.

По словам Витренко, "Газпром" оспаривает не одно, а все три решения арбитража. Если слушания по первой жалобе продолжались больше недели, то слушания по третьей жалобе продлятся больше месяца.

Вместе с тем, "Газпром" параллельно предлагает "Нафтогазу" подписать мировое соглашение об отказе от 3 миллиардов долларов, которые арбитраж присудил "Газпрому" заплатить за невыполнение условий контракта.

Витренко добавил, что представители "Газпрома" так поступают ради того, чтобы Украина продлила контракт о поставках газа, обязательства по которым "Газпром" не выполняет, как и решения по его арбитражу.

Также он сообщил, что национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 1 ноября текущего года направит российской компании "Газпром" исковые требования на боле чем 11 миллиардов долларов США, что может стать компенсацией за прекращение транзита.

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Напомним, что в "Нафтогазе" озвучили сумму новых претензий к "Газпрому".

Также в ноябре "Нафтогаз" снова поднимет цену на газ для промышленности в Украине.