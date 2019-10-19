Сегодня ночью, 19 октября, в России произошла страшная трагедия. На прииске в Красноярском крае Сибири (около 02.00 по киевскому времени - Ред.) прорвало дамбу и мощный селевой поток смыл временный поселок старателей. Не менее 11 человек погибло.

"11 погибших", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее было известно о 10 погибших и 15 пропавших без вести. В МЧС данную информацию подтвердили.

В администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района сообщили, что дождевая вода могла подмыть дамбу на руднике.

"Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке", - рассказали в сельсовете.

По данным местных властей, на руднике было три дамбы. Кроме того, собеседник добавил, что старатели жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.

"Этих вагончиков там 15-20 штук было", - сказал источник. По его данным, несколько вагончиков смыло селевым потоком после прорыва дамбы.

Ранее "Страна" сообщала, что в России простились с убитой маньяком 9-летней Лизой Киселевой.

Так же мы рассказывали, что в Сибири взорвался арсенал, воздух закрыт в радиусе 30 км, число пострадавших выросло до 12 человек.