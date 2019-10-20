На территории южного района Лондона - Клэпхэм, около подъездной дороги аэропорта Хитроу, 30 июня 2019 года с неба упал беженец.

Мужчина приземлился всего в одном метре от Джона Балдока, который отдыхал в своем саду. Об этом сообщат Germania.one.

Как показало расследование, человек, который упал с неба, был кенийским беженцем. Он забрался на шасси самолета, летевшего из Найроби, и упал с высоты около 1 000 метров. Очевидец: "Он был одет, но из-за падения тело было неузнаваемым. Повсюду была кровь".

По информации полиции, жертва была мертва еще до падения. Личность беженца пока не установлена.

Несмотря на большую опасность, такую как сильный холод и недостаток кислорода, беженцы забираются на шасси самолетов, чтобы попасть в Европу. По оценкам экспертов, выживет только каждый четвертый.

В 2012 году погиб 30-летний мозамбикец, который также упал с шасси возле аэропорта Хитроу. Согласно расследованию, беженец смог выжить при температуре -60°С, но не смог удержатся при снижении самолета.

Летом 2014 года было обнаружено тело мальчика в шахте шасси американской военной машины, прибывшей из Африки в Рамштайн, Рейнланд-Пфальц.

Несколькими неделями ранее подросток (16 лет) из Калифорнии, который покинул дом после семейной ссоры, пережил пятичасовую поездку на шасси на Гавайи. Мальчик был без сознания большую часть полета, проснулся через час после приземления, когда его разбудили сотрудники аэропорта.

Ранее сообщалось, что Эстония не готова принимать беженцев из Африки из-за наплыва мигрантов из Украины.

Также мы писали, что Испания примет судно с беженцами, которые 17 дней простояло у берегов Италии.