В элитном ресторане китайской кухни "ВАО" на улице Мечникова в Печерском районе Киева, который в свое время прославил нынешний зам министра МВД Антон Геращенко, привселюдно вылизав тарелку из-под кушанья, начали промышлять элитные воры.

Дело в том что средний чек в этом заведении порядка 1200 гривен, поэтому карманникам приходится отбивать "производственные траты" на отвлекающую трапезу за счет богатых клиентов заведения. И проблем с этим у них нет.

Как мы узнали из собственных информированных источников в МВД, вчера в полицию обратился руководитель столичной брокерской компании, которого щипачи в ресторане "наказали"на эквивалент 200 тысяч гривен в долларах.

Пока менеджер наслаждался китайской кухней,которая так по душе многим отечественным политикам и бизнесменам (ранее кроме Антона Геращенко в ресторан захаживали олигарх Константин Григоришин и экс-нардепы Сергей Лещенко и Василий Горбаль) воры "свистнули" у него из карманов верхней одежды крупную сумму и скрылись незамеченными.

Полиция завела уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража в крупном размере.Наказание за это преступление,которое по УК считается тяжким до 6 лет лишения свободы. Если воров получится поймать.