19 октября по киевскому времени состоялся бой между Александром Гвоздиком (Украина) и Артуром Бетербиевым (Россия). Бой за звание обладателя двух поясов, по версиям WBO и IBF, прошел в Филадельфии. "Страна" вела онлайн боя.

Бой остановили досрочно в 10 раунде, посл того, как Гвоздик трижды побывал в нокдауне. В результате Бетербиеву засчитали победу техническим нокаутом. Это его 15-я победа подряд на профессиональном ринге и первое поражение украинского боксера.

В сети появилось полное видео поединка. Его обнародовал канал "Интер", который вел трансляцию.

Напомним, что ранее промоутер российского боксера Дениса Бивола заявил, что хотел бы, чтобы тот вышел на ринг против победителя сегодняшнего боя. Тогда на кону будут уже три пояса: WBC, IBF и WBA.

За боем 32-летнего украинца в зале наблюдали два украинских боксера Александр Усик и Василий Ломаченко. Усик пришел поддержать Гвоздика на взвешивании.