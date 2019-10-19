Представитель защиты на судебном заседании по избранию меры пресечения Олегу Гладковскому, который ранее был известен как Свинарчук, предлагает отдать его на поруки. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Один из поручителей - депутат от партии Порошенко "Европейской солидарности" Максим Саврасов. Второй поручитель - еще один нардеп от "ЕС" Ростислав Павленко, "отец" Томоса, который курировал в администрации Порошенко получение Томоса об автокефалии. Третий - Андрей Серебрянский, кандидат в нардепы от партии Порошенко. Известен также как блогер "Андрей Луганский".

Ранее сообщалось, что обвинитель говорит, что будут требовать арестовать Свинарчука с залогом в 100 миллионов гривен.

Отметим, что в ходе заседания детектив НАБУ пояснил, что Гладковский, по информации СБУ, собирался бежать из Украины из-за уголовного дела, поэтому его задержание произошло так стремительно.

Сам экс-замсекретаря СНБО рассказал, как перед задержанием 17 октября уже ехал к трапу самолета, но его вернули пограничники.

Напомним, Гладковского подозревают в декларировании недостоверной информации и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у корпорации "Богдан".