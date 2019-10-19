На Киевщине разоблачили полицейских, которые в подвальном помещении суда организовывали досуг подсудимым членам банды.

Об этом рассказывает пресс-служба местной полиции.

Противоправную деятельность сотрудников конвойной службы разоблачили коллеги из полиции Киевской области. Четырех правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей. Собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Выяснилось, что во время конвоирования членов преступной группы, которые в 2014 году задержали за совершение тяжких преступлений (бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия), из СИЗО для участия в судебных заседаниях, конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с посторонними лицами.

"Следователи долго документировали преступную деятельность злоумышленников и после завершения досудебного расследования направили материалы уголовного производства в суд, чтобы подозреваемые получили предусмотренное законом наказание. Зато после завершения судебных заседаний некоторые конвоиры организовывали им "досуг" в подвальных помещениях одного из городских районных судов Киевской области", - говорится в сообщении.

В частности, работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым, и даже организовывали им застолье, к которым и сами приобщались. Также установлено, что они позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики.

Когда на место происшествия прибыли следователи, в помещении находились 5 подсудимых, 5 "гостей" и 4 правоохранителя. У одного из посетителей во время поверхностного осмотра изъяли предмет, похожий на пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что под Одессой полицейские избивали и унижали задержанных.

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