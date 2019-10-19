18 октября в Филадельфии (США) состоялся бой между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. "Страна" вела онлайн Гвоздик - Бетербиев. На кону было два чемпионских пояса в полутяжелом весе: по версии WBO и IBF.

Боксеры показали практически равную игру, но, начиная с седьмого раунда, активнее был Бетербиев. В 10 раунде рефери остановил бой после нескольких падений Гвоздика. Видимо, боксер уже устал.

В результате - победа Бетербиева техническим нокаутом. Он забрал два пояса. Это первое поражение украинца на профессиональном ринге и 15-я победа россиянина. Он продолжил беспроигрышную серию.

Напомним, что о бое стало известно в июле этого года. У Бетербиева сообщили, что из всех соперников только Гвоздик решил принять вызов.

Также мы писали, что на взвешивании боксеры показали практически одинаковый вес.

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