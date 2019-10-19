Американский боксер Чарльз Конвел, после боя с которым в андеркарте перед поединком украинца Александра Усика скончался 27-летний Патрик Дэй, написал эмоциональное послание в Твиттере.

Спортсмен извинился за то, что произошло, сказав: "Я никогда не хотел, чтобы это случилось".

"Я просто хотел победить. Если бы я мог вернуться обратно и все изменить. Я переигрываю бой в голове снова и снова, думая, почему это случилось с тобой. Я не могу перестать думать об этом, я вижу тебя везде, куда бы я ни шел. Я думал о том, чтобы бросить бокс, но я знаю: это не то, чего ты хотел бы, я знаю, что ты был бойцом в душе. Поэтому ты будешь моей мотивацией, чтобы снова выходить на ринг", - написал Конвелл.

Скриншот: Twitter/Charles Conwell

Как писала "Страна", 17 октября стало известно, что Патрик Дэй умер, проведя в коме четыре дня после жестокого нокаута в андеркарте перед боем украинца Александра Усика.

Андеркарт – это бой, который проходит перед главной встречей вечера бокса.

Американский боксер был нокаутирован соотечественником Чарльзом Конвеллом в в Чикаго. Дэй упал на ринге и не двигался несколько минут, после чего его отвезли в больницу. По пути в госпиталь у боксера начались судороги, он перенес экстренную операцию на мозге, но впал в кому – и не вышел из нее.

"16 октября 2019 года скончался Патрик Дэй. Его окружала семья, близкие друзья и члены его команды по боксу, включая его наставника, друга и тренера Джо Хиггинса, - сказал промоутер боксера, Лу ДиБелла. - Патрику Дэю не нужно было боксировать – у него была обеспеченная семья, образование, все возможности, чтобы по-другому заработать на жизнь. Но он решил боксировать, зная риски, с которыми сталкивается каждый боец, когда он выходит на ринг. Бокс - это то, что Пат любил делать. Именно так он вдохновлял людей, и именно это заставляло его чувствовать себя живым".

Ранее сообщалось, что Усик поддержал Гвоздика перед титульным поединком в Филадельфии.

Также мы писали, что Усик выиграл бой с Уизерспуном в седьмом раунде.