Стало известно, что среди членов экипажа разбившегося в Конго военного самолета Ан-72 был одессит Сергей Горохов.

Как сообщает Думская, он был на борту в качестве бортинженера.

Крушение произошло 11 октября в Конго. Ан-72 с регистрационным номером EK-72903 вылетел из аэропорта города Гома в столицу Конго - Киншассу. На борту находился автомобиль президента республики, водитель, трое охранников и четверо членов экипажа. Через 58 минут связь с самолетом пропала — он пролетел 400 километров и упал недалеко от городка Пунья.

Все восемь человек, которые находились на борту, погибли.

Отметим, одесскому бортинженеру Сергею Горохову до окончания контракта в Африке оставалось всего 3 дня.

По сведениям издания, Горохов родился в Вапнярке Винницкой области, окончил Национальный авиационный университет (НАУ) и в последнее время проживал в Одессе, где осталась его жена и двое детей.

Фото: dumskaya.net

Ранее сообщалось, что в Кении потерпел крушение частный самолет.

Также мы писали, что в Ирландии разбился самолет, в результате чего погибли два человека.