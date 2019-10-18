Хоккейный клуб "Донбасс" провел первый матч в рамках второго раунда Континентального кубка IIHF по хоккею с шайбой.

На старте турнира дончане в Броварах обыграли чемпиона Сербии с громким именем "Црвена Звезда".

В первом периоде хозяева полностью владели инициативой, перебросав соперника 18:2.

Впрочем, реализовать свое преимущество "Донбасс" смог лишь дважды, фактически оба раза это было после большинства, хотя в моменте с первым голом удаленный игрок сербов три секунды как успел выйти из штрафного бокса.

Во втором периоде чемпионы Украины забросили еще дважды, отметим дубль Ильи Коренчука. Счет 4:0 к третьему периоду, не устроил тренерский штаб "Црвены Звезды" и гости приняли решение заменить вратаря, как выяснилось позже – это не помогло.

Заключительная 20-минутка установила разгромный счет на табло 7:0. В плане индивидуальной статистики ассистентские хет-трики оформили Клэй Уилсон и Александр Васильев.

Лучшим же игроком матча стал голкипер Богдан Дьяченко, который оформил еврокубковый шатаут, а со стороны гостей памятный приз из рук Александра Победоносцева и Алексея Браги получил также вратарь Арсение Ранкович.

"Донбасс" - "Црвена Звезда" 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 - Коренчук (Лялька, Романенко) - 02:59, 2:0 - Яковлев (Уилсон, Васильев) - 14:02, 3:0 - Матерухин (Уилсон, Васильев) - 32:20, 4:0 - Коренчук (Сильницкий, Рыбчик) - 34:08, 5:0 - Белухин (Васильев, Уилсон) - 48:09, 6:0 - Захаров (Никифоров) - 54:10, 7:0 - Яковлев (Никифоров) - 58:02.

Фото: uhl.ua

Ранее "Страна" сообщала, что ХК "Донбасс" заключил контракт с российским хоккеистом, ранее игравшем в КХЛ.

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