Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Мамедов с августа 2016 года до нынешнего времени занимал должность прокурора Автономной республики Крым, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Гюндуз Мамедов в 1996 году окончил Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, а в 2013 году - Одесский национальный экономический университет.

Кандидат юридических наук. С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013г по июль 2014г Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июле 2014г назначен прокурором Одессы, в декабре 2015г - заместителем прокурора Одесской области. 22 августа 2016г назначен прокурором АРК.

Ранее "Страна" сообщала, что назначен глава нового Департамента ГПУ, который займется расследованием пыток людей, а также о том, что Рябошапка уволил Стрижевскую с поста замгенпрокурора.

Ранее стало известно, что Рябошапка назначил нового военного прокурора на место Матиоса.