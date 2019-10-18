Внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана Назарбаева приговорили к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.

Приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф, сообщает ВВС.

Отмечается, что Назарбаева признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, сопротивлялся аресту, ударил и укусил полицейского. По версии следствия, на руке полицейского остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь".

Приговор предполагает испытательный срок в полтора года. Если в течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Кроме того, Назарабаев также должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте он был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Согласно судебным документам, 3 июня этого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию.

5 июня похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи посчитали, что он выкрикивает террористические лозунги, и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово "Аллах", потому что он просил о помощи.

По данным следствия, Назарбаев проник в квартиру девушки по имени Ксения Шевелева. Она утверждает, что не знает Назарбаева.

По всей видимости, он попал в ее квартиру через балкон: мебель на балконе и внутри квартиры повреждена, также как и другие вещи. Девушка нашла в ящике своего стола паспорт и кошелек Назарбаева, а в стиральной машине - его вещи.

Ущерб квартире и вещам девушки оценен в 5 тысяч фунтов. Она также заявила, что после инцидента испытывала сильный страх, у нее были проблемы со сном.

Как заявлялось в суде, Айсултан Назарбаев позже полез на крышу, походил там и спрыгнул на балкон другой женщины. Она и вызвала полицию. Полицейский прибыл на место один и пытался предотвратить проникновение Назарбаева в квартиру. В суде была показана запись с видеорегистратора полицейского, преградившего путь Назарбаеву.

На записи видно, как констебль приказал Назарбаеву лечь на пол и не двигаться. Назарбаев не послушался и двинулся в сторону полицейского. Тот четыре раза применил электрошокер.

В какой-то момент Назарбаев смог сорвать с себя провод электрошокера и напал на полицейского. Этот момент плохо виден на записи, зато видно, как из руки полицейского начинает капать кровь.

Затем прибыл дополнительный наряд и Назарбаев был задержан. У полицейского остался на руке шрам. Ему также понадобилось время для психологического и физического восстановления для продолжения службы.

Согласно отчету полиции, внук казахстанского лидера в общей сложности пытался оказывать сопротивление действиям полицейских в течение 53 минут.

Во время слушаний в 2007 году Назарбаеву было вынесено предупреждение в Казахстане за драку в ночном клубе. В остальном характеристики о нем в суде были положительные.

По данным стороны обвинения, вначале представители Казахстана пытались замять дело.

По словам обвинителя, в полицию поступил звонок от "представителя казахстанских властей", который пытался вступить в переговоры, чтобы "не позорить семью Назарбаевых", однако полицейские "вступать в контакт отказались". Паспорт внука экс-президента Казахстана был изъят.

По данным следствия, Айсултан Назарбаев употреблял кокаин. После первого слушания дела судья отпустил Айсултана из-под стражи при условии, что тот немедленно будет отправлен на лечение.

Насколько известно, Назарбаев в итоге проходил лечение в Priory - известной частной клинике для наркозависимых, где в разное время проходили курсы реабилитации различные знаменитости, такие как музыканты Эми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.

Сам Айсултан Назарбаев еще в 2017 году в своем "Фейсбуке" признавал, что он употреблял наркотики после смерти своего отца Рахата Алиева, зятя президента, бежавшего из Казахстана в Австрию и, по официальной версии, покончившего там с собой в тюрьме. Тогда Айсултан Назарбаев говорил, что с зависимостью ему помогли справиться "его дед и Всевышний".

В отчете из клиники Priory, где Назарбаев несколько месяцев лечился от наркотической зависимости, говорится, что внук Назарбаева следовал указанием врачей и продемонстрировал целеустремленность и добился прогресса.

Судья сказал, что принял во внимание успехи в лечении и решил, что дальнейшее лечение лучше продолжать на свободе, чем в тюрьме. Адвокат Назарбаева заявил от его имени, что испытал огромное облегчение, услышав приговор. Сам Назарбаев пока отказался говорить с ВВС.

Адвокат в интервью ВВС сказал, что доволен приговором и что его подзащитный с момента задержания "прошел огромный путь и теперь совсем другой человек, вставший на путь исправления".

Ранее сообщалось, что внук Назарбаева укусил британского полицейского, который пытался спасти его от суицида.

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