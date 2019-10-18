В пятницу, 18 октября, в Броварах состоялся первый матч второго раунда Континентального кубка IIHF, в котором сыграли румынская "Корона" и латвийский "Мого".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

В первом периоде номинальные гости встречи больше угрожали воротам румынского вратаря Патрика Полца, но долгое время страж ворот "Короны" играл надежно. Лишь в заключительные 5 минут периода "Мого" смог открыть счет, а за 30 секунд до конца удвоил свое преимущество.

Во втором периоде латыши показали класс в "игре по счету". Они смогли нейтрализовать все атаки соперника и увеличить свой голевой задел. На второй перерыв команды ушли со счетом 3:0.

Невероятная развязка началась в заключительной 20-минутке, когда румынам удалось забросить трижды, но при этом они все равно пропустили два раза. Отметим, что одну из шайб "Короны" забросил экс-украинец Павел Борисенко, который и стал лучшим игроком матча в составе румын.

Таким образом, "Мого" набрал первые три очка за победу в основное время над "Короной".

Континентальный кубок IIHF в Броварах. Фото: uhl.ua

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