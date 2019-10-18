В декларациях Олега Гладковского, который ранее был известен как Свинарчук, за 2016 17 и 18 годы не были указаны доходы, которые его жена получила от сдачи в аренду элитного жилья по бульвару Леси Украинки, 7б в Киеве и машиноместа.

Об этом говорится во второй части подозрения Свинарчуку, передает корреспондент "Страны" из зала суда.

Кроме того, в декларации за 2016 год была не указана сумма в 54 тысячи долларов этого дохода. За 2017 год из декларации выпало 63 тысячи долларов. За 2018 - 47 500 долларов.

Дом, в котором жена Гладковского сдавала квартиру в аренду - элитная высотка на Печерске

Ранее выступая на заседании суда, обвинитель озвучил информацию, в соответствии с которой у Олега Гладковского есть жилье в Испании на 272 квадратных метра.

Отметим, что в ходе заседания детектив НАБУ пояснил, что Гладковский, по информации СБУ, собирался бежать из Украины из-за уголовного дела, поэтому его задержание произошло так стремительно.

Сам экс-замсекретаря СНБО рассказал, как перед задержанием 17 октября уже ехал к трапу самолета, но его вернули пограничники.

Напомним, Гладковского подозревают в декларировании недостоверной информации и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у корпорации "Богдан".