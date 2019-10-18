В зале Высшего антикоррупционного суда Киева, в котором избирается мера пресечения для бывшего первого засмсекретаря СНБО Олега Гладковского, присутствует его средний сын Михаил. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Как известно, Михаил Гладковский женат на Алине Кочарян - дочке бывшего депутат Луганского городского совета от Партии Регионов. Во времена Януковича фирмы ее отца получали подряды на сотни миллионов гривен от государственных предприятий на строительство дорог. Его подозревали в хищении этих средств, он был фигурантом дел. После развала ПР баллотировался от партии Тигипко.

Напомним, Гладковского подозревают сразу в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".

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