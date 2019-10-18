Сегодня вечером в Киеве Высший антикоррупционный суд рассматривает меру пресечения для Олега Свинарчука-Гладковского, которого задержали в момент его попытки бежать из Украины в аэропорту Борисполь.

Обвинитель говорит, что будут требовать арестовать Свинарчука с залогом в 100 миллионов гривен.

В данный момент в зале суда Олегу Гладковскому зачитывают детали обвинения.

Напомним, Гладковского подозревают сразу в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".

Детальнее о том, как проходило задержание и за в каких уголовный делах подозревают скандального соратника Порошенко, читайте в нашем материале, который оперативно обновляется.