Сегодня вечером в Киеве Высший антикоррупционный суд рассматривает меру пресечения для Олега Свинарчука-Гладковского, которого задержали в момент его попытки бежать из Украины в аэропорту Борисполь.

У здания суда дежурят представители националистических организаций.

Как следует из стрима на странице Национального корпуса в соцсети Facebook, несколько десятков представителе корпуса стоят возле здания суда с большим плакатом, где на украинском написано: "Свинарчуков за решетку!"

Ранее сообщалось, что обвинение будет просить арест и выход под залог. Сумма в размере 100 миллионов.

Напомним, Гладковского подозревают в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".