Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские деятели культуры, науки и спорта своими достижениями могут не только популяризовать Украину в мире, но и объединению всех жителей Украины, независимо от их места проживания.

Как сообщает пресс-служба президента, такую мысль он выразил во время встречи с деятелями театрального и художественного искусства, представители спорта, книгоиздания, кино и шоу-бизнеса, а также нардепами, которые работают в профильных комитетах Верховной Рады, и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Для нас очень важно, чтобы мы с вами были единой командой. Если мы поймем, что плывем в одной лодке и хотим плыть вперед, а не назад, то, я думаю, мы многое сможем", - сказал Зеленский, открывая встречу.

Президент отметил, что поддержка украинской культуры является составной информационной политики, направленной на ментальное единение и возвращение украинцев, которые сейчас проживают на неподконтрольных территориях.

"Самое главное - одна большая идея: не с помощью оружия, а путем дипломатии победить в этой войне. И именно здесь, в этой битве, в дипломатии, и есть большая задача всех деятелей культуры", - сказал Зеленский, отметив, что представителям культуры люди верят больше, чем политикам.

Он сказал, что готов к диалогу с присутствующими по проблемным вопросам в их глазах для поиска путей их решения, развития культурной сферы и достижения цели с единение общества.

Зеленский также высказался за то, чтобы отечественная культура, в частности кинопроизводство, была направлена на формирование имиджа Украины как демократической, свободной, положительной страны. "Это должно быть и в песнях, и в театре, и в кино, и в спорте. Это настроение в целом мы хотим передать", - сказал он.

Президент напомнил о подготовке проектов - "магнитов" в разных регионах Украины. "Часть из них будет представлена на инвестиционном форуме в Мариуполе, который мы проведем в конце октября. В каждом городе, области мы строим некий "магнит" для туризма, фанатов спорта, бизнеса. ИТ-кластеры, крупные современные музеи - много интересных проектов по всей стране", - отметил Зеленский.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины согласился, что во многих областях, которыми занимается министерство, есть проблемы, но ведомство имеет цель изменить подходы, в частности к их финансированию.

"У нас много людей пришло из бизнеса, и мы увидели то, что большое количество средств расходуется неэффективно. И наша задача сейчас - повысить эффективность, увеличивая количество культурных услуг. Это то, что мы будем делать", - сказал Бородянский.

Кроме того, он сообщил, что министерство собирается использовать для популяризации Украины и спорта Олимпиаду 2020 года.

Также президент поговорил с экс-директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом с которым обсудил тему развития изобразительного искусства в Украине.

Зеленский и Александр Ройтбурд во время встречи в ОП Фото: Facebook/Олександр Ройтбурд

Увольнение Ройтбурда вызвало скандал: за бывшего директора вступились все видные представители одесского "евромайдановского" сообщества, наиболее рьяные из которых потребовали даже роспуска областного, а некоторые из них почему-то ещё и городского совета.

Подробнее о ситуации с увольнением Ройтбурда можно прочитать здесь.

Ройтбурд был активным участником Евромайдана. Именно он сразу после пожара в Доме профсоюзов запустил фейк о том, что сгоревшие там люди - не украинцы, а россияне и жители Приднестровья. Он быстро разошелся по всему интернету, но оказался абсолютной ложью.