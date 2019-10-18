У экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, меру пресечения которому 18 октября избирает Высший антикоррупционный суд, есть недвижимость в Испании.

Выступая на заседании суда, обвинитель озвучил информацию, в соответствии с которой у Олега Гладковского есть жилье в Испании на 272 квадратных метра.

Отметим, что в ходе заседания детектив НАБУ пояснил, что Гладковский, по информации СБУ, собирался бежать из Украины из-за уголовного дела, поэтому его задержание произошло так стремительно.

Сам экс-замсекретаря СНБО рассказал, как перед задержанием 17 октября уже ехал к трапу самолета, но его вернули пограничники.

Напомним, Гладковского подозревают в декларировании недостоверной информации и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у корпорации "Богдан".